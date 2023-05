Nach der Bürgerschaftswahl Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Wahlen Bremer Wahlbezirke werden weiter ausgezählt Von dpa | 16.05.2023, 11:08 Uhr

Das Land Bremen ist in 596 Wahlbezirke unterteilt. Während in Bremerhaven am Montag bereits alle 97 ausgezählt waren, dauert die Auszählung der Stimmen in der Stadt Bremen weiter an.