Bürgerschaftswahl Bremer Spitzenpolitiker stellen sich Fragen von Jugendlichen Von dpa | 15.03.2023, 12:34 Uhr

In Bremen wird am 14. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt. Wahlberechtigt sind auch Jugendliche ab 16 Jahren. Am Mittwoch konnten Schülerinnen und Schüler den Spitzenpolitikern Fragen stellen. Von ihnen konnte nicht jeder überzeugen.