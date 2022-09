Mustafa Güngör Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzen Bremer SPD-Fraktionschef fordert Ende der Schuldenbremse Von dpa | 30.09.2022, 14:55 Uhr

Der Bremer SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör fordert ein Ende der Schuldenbremse. „Wir müssen den Fetisch der Schuldenbremse und den damit verbundenen finanzpolitischen Krisenmodus überwinden“, schreibt Güngör in einem am Freitag veröffentlichten Onlinebeitrag für das SPD-Parteimedium „Vorwärts“. Ein nur befristetes Aussetzen der Schuldenbremse greife angesichts der dringend notwendigen öffentlichen Investitionen in den nächsten Jahren deutlich zu kurz.