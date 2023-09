IBA Bremer SPD-Fraktion wirbt für Internationale Bauausstellung Von dpa | 28.09.2023, 15:38 Uhr | Update vor 31 Min. Mustafa Güngör Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Bremer SPD-Fraktion wirbt für eine Internationale Bauausstellung (IBA) in Bremen und Bremerhaven. Ein solches Format solle alten Quartieren zu neuem Glanz verhelfen, teilte die Fraktion am Donnerstag nach ihrer Klausurtagung in Wilhelmshaven mit. Die IBA soll die Entwicklung alter Arbeiterstadtteile zu modernen Quartieren fördern.