Schifffahrt Bremer SPD-Fraktion fordert mehr Sicherheit Von dpa | 04.08.2023, 11:06 Uhr | Update vor 41 Min. Eines der größten Containerschiffe der Welt Foto: Wolfhard Scheer/Scheer Fotografie/dpa up-down up-down

Nach dem Ausbruch des Feuers auf dem Autofrachter „Fremantle Highway“ sieht die Bremer SPD-Fraktion das Bundesverkehrsministerium in der Pflicht, sich für höhere Sicherheitsvorkehrungen für die Schifffahrt auf See einzusetzen. Die Löschsysteme müssten modernisiert werden, forderte SPD-Fraktionsvorsitzender Mustafa Güngör in einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Außerdem sollten Elektroautos als Gefahrgut deklariert werden.