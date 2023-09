Regierung Bremer Senat will Transformation der Wirtschaft vorantreiben Von dpa | 06.09.2023, 12:53 Uhr | Update vor 24 Min. Bremische Bürgerschaft Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

In einer Regierungserklärung skizziert Bremens Bürgermeister Bovenschulte die Politik des Senats für die kommenden vier Jahre. Vor allem die Themen Arbeit und Wirtschaft will die Landesregierung in den Blick nehmen - die Opposition vermisst dagegen Reformwillen.