Bürgerschaft Bremer Regierungsparteien: Neue Abstimmung Koalitionsvertrag Von dpa | 01.07.2023, 03:48 Uhr

Auf getrennten Landesparteitagen wollen SPD, Grüne und Linkspartei in Bremen am Wochenende das Ergebnis ihrer Koalitionsverhandlungen billigen. Am Samstag kommen SPD (10.00 Uhr) und Grüne (11.00 Uhr) zusammen, die Linkspartei folgt am Sonntag. Am Montag soll dann der Koalitionsvertrag zur Fortsetzung des in Westdeutschland einmaligen Bündnisses unterzeichnet werden. Am kommenden Mittwoch (5.7.) wird die Bremische Bürgerschaft den neuen Senat von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) voraussichtlich ins Amt wählen.