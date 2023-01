Pendler Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Verkehr Bremer Pendler brauchen im Stau 40 Stunden länger Von dpa | 10.01.2023, 15:14 Uhr

Bremen zählt nach Daten des Verkehrsdienstleisters Inrix zu den zehn am stärksten von Staus belasteten Großstädten in Deutschland. Die Hansestadt landete in der Statistik für 2022 auf Platz neun. In Staus zu Stoßzeiten habe ein durchschnittlicher Pendler vergangenes Jahr in Bremen 40 Stunden verloren, teilten die Datenexperten am Dienstag in München mit.