ARCHIV - Das Logo der Partei Die Linke steht auf rotem Grund. Bremer Linke zieht mit Frauen-Duo in den Wahlkampf 12.06.2022, 17:25 Uhr

Die an der rot-grün-roten Landesregierung in Bremen beteiligte Linkspartei zieht im nächsten Jahr mit zwei Senatorinnen an der Spitze in den Landtagswahlkampf. Bei einem Landesparteitag nominierten die Delegierten am Sonntag Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard auf Platz eins beziehungsweise Platz zwei des Tandems. Beide hätten in den letzten drei Jahren gezeigt, dass linke Regierungsverantwortung gelingen könne, sagte die Landessprecherin der Partei, Anna Fischer.