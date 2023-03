Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Gesundheit Bremer Krankenhausverbund Geno baut jedes vierte Bett ab Von dpa | 29.03.2023, 16:36 Uhr

Der defizitäre Bremer Krankenhausverbund Gesundheit Nord (Geno) will in den kommenden Jahren 500 der bislang 2000 verfügbaren Betten abbauen. Das teilte die Geno am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Doppelt vorhandene Angebote der vier Kliniken sollten zusammengeführt werden, um trotz Fachkräftemangels eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung, Dorothea Dreizehner.