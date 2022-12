Corona-Impfung Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Impfangebot Bremer Impftrucks rücken zu letzten Einsätzen aus Von dpa | 22.12.2022, 13:44 Uhr

Nach mehr als 500 Einsätzen sind die mobilen Impftrucks in Bremen am Donnerstag zu ihren letzten Ausfahrten gestartet. „Wir hatten die Impftrucks ins Leben gerufen, damit wir den Bremerinnen und Bremern direkt vor Ort in den Quartieren ein Impfangebot unterbreiten können. Bei 50.000 erfolgten Impfungen sehen wir, dass der Plan aufgegangen ist“, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Donnerstag in Bremen.