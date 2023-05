Heizöl Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Bremer Haushalte: Beantragung von Härtefallhilfen für Heizöl Von dpa | 02.05.2023, 16:46 Uhr

Private Haushalte im Land Bremen mit starken Preissteigerungen etwa bei Heizöl, Flüssiggas oder Holzpellets können seit Dienstag Härtefallhilfen beantragen. Das teilte das Bremer Finanzressort mit. Bremen und Hamburg sind die ersten Bundesländer, in denen das Antragsverfahren beginnt. In Niedersachsen können Bürgerinnen und Bürger die Anträge von Donnerstag an einreichen.