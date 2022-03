Geld FOTO: Patrick Pleul Bilanz Bremer Haushalt 2021: Mehr Steuerneinnahmen als erwartet Von dpa | 15.03.2022, 15:37 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Bundesland Bremen hat im vergangenen Jahr trotz Corona-Pandemie einen deutlichen Einnahmeschub verzeichnet. Vor allem die Steuern sprudelten kräftiger als erwartet. Von den Gesamteinnahmen in Höhe von rund 5,7 Milliarden Euro entfielen 3,2 Milliarden Euro auf Steuern, und damit rund 300 Millionen Euro mehr als vorangegangene Schätzungen nahegelegt hatten, wie Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) am Dienstag in der Senatssitzung mitteilte.