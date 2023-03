Wahl-Kampagne der Bremer Grünen Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Bürgerschaftswahl Bremer Grünen stellen Wahlkampagne vor Von dpa | 06.03.2023, 13:34 Uhr

Die Bremer Grünen haben ihre Kampagne für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai vorgestellt. Im Zentrum stehen die Themen zukunftsfähige Wirtschaft, soziale Sicherheit und Klimawandel, wie Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer am Montag in Bremen sagte. Der Slogan der Kampagne ist: „Weil es um alle geht.“