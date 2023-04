Claudia Bernhard (Linke) Foto: Jörg Sarbach/dpa/Archivbild up-down up-down Hausärztemangel Bremer Gesundheitssenatorin für kommunale Medizinzentren Von dpa | 03.04.2023, 08:26 Uhr

Zur Überwindung des Hausärztemangels tritt die Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) für die Schaffung kommunaler medizinischer Versorgungszentren ein. „Die klassische Arztpraxis Bremen und Bremerhaven wird die Versorgung künftig allein nicht mehr sicherstellen können“, sagte sie der „Nordsee-Zeitung“ in Bremerhaven vom Montag. In Bremerhaven sind nach Angaben der Zeitung 40 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte über 60 Jahre alt und werden in den kommenden Jahren in Pension gehen. Bernhard sagte, viele Mediziner wollten nicht mehr 60 bis 70 Stunden in der Woche arbeiten und die wirtschaftliche Verantwortung für eine eigene Praxis tragen.