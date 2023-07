Fridays for Future Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Umwelt Bremer Fridays-For-Future-Gruppe abermalig gegründet Von dpa | 20.07.2023, 12:36 Uhr | Update vor 13 Min.

Rund zwei Wochen nach der Auflösung der Bremer Ortsgruppe von Fridays For Future ist diese abermalig gegründet worden. Das gab die Gruppe am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Gegen die frühere Ortsgruppe hatte es Antisemitismus-Vorwürfe gegeben.