Feste Bremer Freimarkt soll mit Kameras überwacht werden 19.09.2023

Der Bremer Freimarkt soll in diesem Jahr erstmals mit Kameras überwacht werden. Die Polizei will dafür einen Anhänger mit einem sechs Meter hohen Mast und zwei Kameras einsetzen. Anlass sei die Sorge vor Anschlägen und vor Straftaten wie Körperverletzung und Raub, teilte eine Sprecherin des Bremer Innenressorts am Dienstag mit. Zuvor hatte der „Weser Kurier“ darüber berichtet.