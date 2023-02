Thore Schäck Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Landespolitik Bremer FDP stellt Programmentwurf zur Bürgerschaftswahl vor Von dpa | 20.02.2023, 14:41 Uhr

Die Bremer FDP hat ihren Entwurf für das Programm zur Bürgerschaftswahl am 14. Mai vorgestellt. Schwerpunkte des vorläufigen Programms sind Bildung, Wirtschaft, Verkehr und Sicherheit. „In vielen Bereichen spielt Bremen in der untersten Liga, aber hat das Potenzial zur Champions League“, sagte Spitzenkandidat Thore Schäck (FDP) am Montag in einer Mitteilung der Partei. Die FDP trete an, um einen Aufstieg Bremens möglich zu machen und Chancengerechtigkeit umzusetzen.