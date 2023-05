Thore Schäck (FDP) Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Wahlen Bremer FDP-Spitzenkandidat Schäck: „Wir stehen ganz gut da“ Von dpa | 14.05.2023, 11:07 Uhr

Der FDP-Spitzenkandidat Thore Schäck hat am Tag der Bremer Bürgerschaftswahl nach eigener Aussage „ein sehr gutes Bauchgefühl“. Die Umfragen der letzten Wochen und Monate für die FDP seien stabil, sagte der 38-Jährige am Sonntag nach der Stimmabgabe im Bremer Stadtteil Horn-Lehe. „Wir stehen ganz gut da.“ In den vergangenen Wahlumfragen lag die FDP zuletzt bei sechs Prozent und würde damit erneut in die Bremische Bürgerschaft einziehen. 2019 hatte die Partei 5,9 Prozent der Stimmen erreicht.