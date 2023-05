Frank Imhoff Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Bürgerschaft Bremer CDU-Spitzenkandidat Imhoff: CDU will mitregieren Von dpa | 14.05.2023, 19:16 Uhr

Die CDU hat bei der Bürgerschaftswahl in Bremen aus Sicht ihres Spitzenkandidaten Frank Imhoff ihr Ziel nicht erreicht. „Wir haben unser Wahlziel - wir wollen die stärkste Partei werden - verfehlt“, sagte der Politiker bei der CDU-Wahlparty am Sonntag in Bremen. Seine Partei bekam bei der Wahl laut ersten Prognosen 25,5 Prozent und würde damit zweitstärkste Kraft hinter der SPD werden.