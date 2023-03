CDU-Spitzenkandidat Imhoff Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Bürgerschaftswahl Bremer CDU-Kandidat Imhoff setzt auf Aufbruchstimmung Von dpa | 06.03.2023, 11:42 Uhr

Der CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl in Bremen, Frank Imhoff, möchte im Wahlkampf eine Aufbruchstimmung erzeugen. „Wir haben so viele Baustellen, in Bildung, im Verkehr, in der Inneren Sicherheit, auch in der Wirtschaft. Und hier muss es mal eine Veränderung geben“, sagte er am Montag. „Wir müssen mal wieder den Menschen eine Zukunftsperspektive geben in unserem Land.“