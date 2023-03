CDU Bremen präsentiert Plakat-Kampagne für Bürgerschaftswahl Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Bürgerschaft Bremer CDU fokussiert sich im Wahlkampf auf Spitzenduo Von dpa | 15.03.2023, 14:36 Uhr

Mit dem Slogan „Das Tandem“ geht die Bremer CDU in den Bürgerschaftswahlkampf. Auf den am Mittwoch vorgestellten Wahlplakaten sind keine inhaltlichen Themen zu sehen, stattdessen wird das Spitzen-Duo Frank Imhoff und Wiebke Winter in den Fokus gerückt. „Der Reiz am Tandemformat liegt darin, dass wir ein breites gesellschaftliches Angebot über alle Generationen hinweg bieten können“, sagte Imhoff. „Als Tandem im großen Team sind wir stärker, weil wir den größeren Blickwinkel haben“, sagte Winter.