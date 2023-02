Carsten Meyer-Heder Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Wiederholungswahl Bremer CDU-Chef sieht Berliner Erfolg als Ermutigung Von dpa | 13.02.2023, 20:14 Uhr

Der Bremer CDU-Vorsitzende Carsten Meyer-Heder sieht den Wahlsieg der Partei in Berlin als Ermutigung für die Landtagswahl im kleinsten Bundesland im Mai. In Berlin sei es den Christdemokraten gelungen, zehn Prozent dazuzugewinnen, sagte Meyer-Heder beim Neujahrsempfang seines Landesverbandes am Montag. „Zehn Prozent würden uns helfen.“