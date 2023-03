Brauerei Beck & Co Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Tarifverhandlung Bremer Brauerei Beck & Co. wird rund um die Uhr bestreikt Von dpa | 14.03.2023, 16:48 Uhr

In der Tarifrunde für das Braugewerbe will die Arbeitnehmerseite mit 24-stündigen Warnstreiks bei Beck & Co. in Bremen und in anderen Brauereien Druck machen. Die Arbeitsniederlegung solle am Dienstagabend um 22.00 Uhr beginnen, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Gestreikt werde auch in der Brauerei Diebels in Issum (NRW), die wie Beck & Co. zum internationalen Getränkekonzern ABInBev gehört.