Wirtschaftspolitik Bremen will gegen Wachstumschancengesetz stimmen Von dpa | 28.08.2023, 16:23 Uhr | Update vor 33 Min. Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down

Bremen lehnt das geplante Wachstumschancengesetz ab. „Ich sage ganz deutlich: So wie dieses Gesetz ist, werden wir dem im Bundesrat nicht zustimmen“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Mit dem Gesetz plant Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Steuererleichterungen für die Wirtschaft in Höhe von jährlich rund sechs Milliarden Euro.