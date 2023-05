Sondierungsgespräche Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Koalitionsgespräche Bremen-Wahl: Zeichen stehen auf Rot-Grün-Rot Von dpa | 24.05.2023, 16:11 Uhr

Nach dem Sieg der SPD bei der Bremen-Wahl spricht viel für eine Fortsetzung des bisherigen rot-grün-roten Regierungsbündnisses: Die SPD will am Mittwochabend nach einer Sitzung des Landesvorstands bekanntgeben, mit wem sie Koalitionsgespräche aufnehmen will. Nach Informationen des „Weser-Kuriers“ wird Bremen aller Voraussicht nach weiter von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken regiert. Vertreter von SPD, CDU, Grünen und Linken wollten sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.