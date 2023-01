Bremische Bürgerschaft Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Landespolitik Bremen wählt 2023: Wird die SPD wieder stärkste Kraft? Von dpa | 04.01.2023, 06:30 Uhr

Die ununterbrochene SPD-Regierung im kleinsten Bundesland Bremen hat nach Auffassung des Politikwissenschaftlers Lothar Probst ihre Schattenseiten. Am 14. Mai in diesem Jahr wird das das Landesparlament, die Bremische Bürgerschaft, neu gewählt. „Es gibt eine gewisse politische Immobilität in Bremen, die damit zu tun hat, dass die SPD über so viele Jahrzehnte die regierende Partei ist“, sagte der frühere Professor der Universität Bremen der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings habe die Partei es auch immer wieder verstanden, sich zu erneuern.