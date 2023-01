Krankschreibung Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankenkassen Bremen und Niedersachsen: Rekord bei Krankschreibungen Von dpa | 28.01.2023, 10:45 Uhr

Fehltage im Job wegen Krankschreibungen haben im Jahr 2022 in Bremen und Niedersachsen laut einer Krankenkassen-Auswertung Rekordniveau erreicht. Wie die Krankenkasse DAK am Samstag berichtete, stieg der Krankenstand bei ihren Mitgliedern in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent - in Bremen und Bremerhaven um 1,5 Punkte auf 5,3 Prozent. Bundesweit lag der Krankenstand bei 5,5 Prozent. Dies sei der höchste Wert seit Beginn der Auswertungen vor 25 Jahren.