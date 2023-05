Der Dreijährige war plötzlich auf die Gleise gelaufen. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Von Zug überfahren Kleinkind auf Bahnstrecke in Bremen tödlich verunglückt Von Florian Mielke | 25.05.2023, 12:40 Uhr

Ein kleiner Junge ist am Donnerstag in Bremen-Gröpelingen auf freier Strecke von einer Nordwestbahn überfahren worden. Am Morgen hatte ihn seine Familie bereits als vermisst gemeldet.