Bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Osterholz hat sich ein Taxifahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Foto: NWM-TV 300 Schaulustige nach Unfall Taxi rast in Bremen los und landet auf Fahrzeugdach und | 02.06.2023, 11:55 Uhr Von Janina Schweer dpa | 02.06.2023, 11:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Otto-Brenner-Allee in Bremen-Osterholz hat sich ein Taxifahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Der 26-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.