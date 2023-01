49-Euro-Ticket Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild up-down up-down Bahn Bremen sieht Start des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai in Gefahr Von dpa | 21.01.2023, 16:44 Uhr

Die Bremer Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) sieht den Start des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai in Gefahr. Wenn die Gespräche und Verhandlungen weiter so schleppend verliefen, sehe sie schwarz für einen zeitnahen Start, teilte Schaefer am Samstag mit. Sie erwarte von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), dass er nicht ständig den Prozess ausbremse und dann die Bundesländer kritisiere.