Über eine Dating-App hatten zwei Männer in Bremen Treffen organisiert. Doch statt der erwarteten Frau warteten Kriminelle auf sie und raubten sie aus. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Polizei warnt vor Masche Bremen: Männer über Dating-App in Falle gelockt und ausgeraubt Von Eyke Swarovsky | 11.07.2023, 14:29 Uhr

Zwei Männer haben am Wochenende in Bremen gedacht, sich mit Frauen zu treffen. Doch an den über eine Dating-App ausgemachten Treffpunkten warteten Kriminelle auf sie.