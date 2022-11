Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Bremen macht für Klimaschutz neue Schulden Von dpa | 08.11.2022, 15:47 Uhr

Das Land Bremen will trotz Schuldenbremse weitere Kredite in Höhe von drei Milliarden Euro aufnehmen, um seine Klimaschutzziele zu erreichen und die Energiekrise in Folge des Ukrainekriegs abzumildern. Das Geld solle von 2023 bis 2017 zur Verfügung stehen, teilte der Bremer Senat am Dienstag mit. Ausgegeben werden soll es etwa für die Dekarbonisierung der Stahlwerke, für die Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie für die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude.