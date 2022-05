ARCHIV - Eine Frau sitzt während der Isolation nach einem positiven Corona-PCR-Test auf ihrem Bett. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Bremen lockert Regeln für Corona-Isolation Von dpa | 14.05.2022, 00:23 Uhr

Corona-Infizierte ohne Symptome dürfen in Bremen die Isolation künftig ohne negatives Testergebnis nach fünf Tagen verlassen. Damit kippte der Senat am Donnerstagabend eine anderslautende Regelung, die er erst am Mittwoch beschlossen hatte, wie das Gesundheitsressort am Donnerstagabend mitteilte. Grund für die erneute Anpassung sei unter anderem ein Abgleich mit Regelungen in Niedersachsen und anderen Bundesländern gewesen.