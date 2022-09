Die Polizei sucht Zeugen. Foto: IMAGO/DROFITSCH/EIBNER up-down up-down Brutale Attacke in Bremer Neustadt Jugendliche verletzen Transfrau in S-Bahn schwer im Gesicht Von Bettina Dogs-Prößler | 05.09.2022, 15:08 Uhr

Eine 57-jährige Transfrau ist am Samstagabend in Bremen von Jugendlichen attackiert worden. Mit schweren Gesichtsverletzungen ist sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden.