28.07.2023

Trotz eines deutlichen Rückgangs sind die öffentlichen Schulden pro Kopf in Bremen im vergangenen Jahr bundesweit am höchsten gewesen. Der Stadtstaat hatte 33.264 Euro Schulden je Einwohnerin und Einwohner, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Auch die anderen Stadtstaaten kämpfen demnach mit hohen Schulden, in Hamburg lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 17.731 Euro und in Berlin bei 16 564 Euro. Im Vergleich mit Flächenländern ist zu beachten, dass die Stadtstaaten auch kommunale Aufgaben übernehmen. Allerdings liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Bremen auch dann am höchsten, wenn bei den Flächenländern die kommunalen Schulden hinzugezählt werden.