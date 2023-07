Familie Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Migration Bremen: Afghanische Geflüchtete können Familie nachholen Von dpa | 31.07.2023, 16:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Geflüchtete aus Afghanistan können künftig unter bestimmten Voraussetzungen enge Angehörige nach Bremen und Bremerhaven nachholen. Das Landesaufnahmeprogramm gelte ab dem 1. August, teilte die Bremer Innenbehörde am Montag mit. Wenn die hiesigen Behörden vorab zustimmen, müssen die Betroffenen ein Visum in einer Deutschen Botschaft in einem der angrenzenden Länder von Afghanistan beantragen.