Hamas-Angriff Braunschweig sendet Solidaritäts-Brief nach Israel Von dpa | 09.10.2023, 12:30 Uhr | Update vor 12 Min. Israel-Flagge vor dem Neuen Schloss in Stuttgart Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum der Partnerstadt Kiryat Tivon seine Solidarität für die betroffenen Menschen ausgedrückt. „Mit großer Sorge verfolgen wir die aktuellen Geschehnisse und die weiteren Entwicklungen der angespannten Lage in Nahost angesichts der neuen Dimension der Gewalt“, schrieb der SPD-Politiker in einem Brief an seinen Kollegen Ido Grinblum. Die Bombardierungen und die steigenden Zahlen der Getöteten und Schwerverletzten machten betroffen und fassungslos, hieß es in einer Mitteilung der Stadt vom Montag.