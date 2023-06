Tödliche Gefahr? Nach einem Sturz über einen E-Scooter verliert ein Rentner in Braunschweig sein Leben. Symbolfoto: dpa/Julian Weber up-down up-down Tödlicher Unfall E-Scooter wird für Rentner in Braunschweig zur Todesfalle Von dpa | 27.06.2023, 10:39 Uhr

Im Weg liegende E-Scooter sind in vielen deutschen Städten für Fußgänger ein großes Ärgernis. In Braunschweig stürzt ein Rentner so schwer, dass er an seinen Verletzungen stirbt.