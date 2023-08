Versuchtes Tötungsdelikt Messerangriff in Braunschweiger Straßenbahn: 17-Jähriger festgenommen Von dpa | 25.08.2023, 12:51 Uhr In einer Straßenbahn in Braunschweig ist es zu einem versuchten Tötungsdelikt gegen einen 22-Jährigen gkeommen. Symbolfoto: imago images/Zoonar up-down up-down

Am Mittwoch ist in einer Straßenbahn in Braunschweig ein Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 22-Jährigen eskaliert. Der Jüngere zog plötzlich ein Messer und stach auf den Älteren ein. Nun wurde der Verdächtige festgenommen.