Tourismus Braunlage ist für Anbindung an Harzer Schmalspurbahn Von dpa | 14.07.2022, 14:32 Uhr

Braunlage unternimmt einen erneuten Anlauf für die Anbindung der Stadt an das Netz der Harzer Schmalspurbahn. Am Dienstagabend stimmte der Stadtrat für einen entsprechenden Beschluss. „Damit haben wir jetzt ein Signal gesetzt“, sagte Braunlages Bürgermeister Wolfgang Langer am Donnerstag. Nun liege der Ball bei der Harzer Schmalspurbahn. Zuvor hatte die „Goslarsche Zeitung“ darüber berichtet.