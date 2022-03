Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Niedersachsen Brandstiftung Ursache für Feuer in Reifenlager Von dpa | 03.03.2022, 16:33 Uhr | Update vor 29 Min.

Brandstiftung ist die Ursache eines Großbrandes in einem Reifenlager in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) im Oktober. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, liegen nach mehreren Wochen Ermittlungsarbeit nun erste Ergebnisse vor. Weitere Hinweise würden derzeit ausgewertet.