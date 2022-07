Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Landkreis Hildesheim Brandstifter setzen Kornfeld in Brand Von dpa | 21.07.2022, 09:49 Uhr

Eine in Brand gesetzte Papiertonne hat am Donnerstag ein Feuer auf einem Kornfeld in Sibbesse (Landkreis Hildesheim) ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, zündeten Unbekannte am frühen Morgen die auf einem Feldweg stehende Tonne an. Dadurch fing ein 2000 Quadratmeter großes Feld Feuer, das von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.