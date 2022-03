Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Brandermittlungen Brandserie in Wolfsburg: Autos und Wohnmobil in Flammen Von dpa | 11.03.2022, 13:36 Uhr | Update vor 2 Std.

In Wolfsburg haben in der dritten Nacht in Folge mehrere Autos gebrannt. Brandermittler gehen von einem Zusammenhang aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Nacht zum Freitag brannten an zwei Stellen im Stadtgebiet insgesamt fünf Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden bezeichnete die Polizei als erheblich.