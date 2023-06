Radlader-Unfall Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Radlader-Unglück Brandmeister über Unfall: Väter vorbildliche Ersthelfer Von dpa | 25.06.2023, 14:10 Uhr

Die Feuerwehr hat das schnelle Eingreifen von Teilnehmern des Zeltlagers bei dem tödlichen Radlader-Unfall als vorbildlich bezeichnet. Einige Väter hätten noch versucht, einen verunglückten Fünfjährigen wiederzubeleben, sagte Timo Gebhardt, Ortsbrandmeister von Toppenstedt, am Sonntag. Er war selbst kurz nach dem Unfall am frühen Samstagabend am Unglücksort. Das Kind sei noch dort gestorben, sagte Gebhardt. Auch ein 39-jähriger Mann kam ums Leben.