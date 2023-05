Deutsche Bundesstiftung Umwelt Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt in Brandenburg Neuartige Aluminium-Recycling-Anlage in Hoppegarten in Betrieb Von Elmar Stepha/dpa | 17.05.2023, 09:08 Uhr

In der Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland ist laut der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) am Mittwoch die erste kommerzielle Anwendung dieser Art in Betrieb genommen worden. Mit dem Projekt sind große Hoffnungen verbunden.