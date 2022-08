ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Ermittlungen Brände in der Nähe von Hameln: Polizei sucht Brandstifter Von dpa | 16.08.2022, 18:50 Uhr

Erneut hat es in der Nähe von Hameln zwei Brände gegeben, die vermutlich gelegt worden sind. Am Montag brannten abgebrochene Äste bei Hessisch Oldendorf sowie ein Gartenschuppen in Salzhemmendorf (beides Landkreis Hameln-Pyrmont), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Seit dem 27. Juni habe es in der Region eine auffällig hohe Zahl kleinerer Brände gegeben.