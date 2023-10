Wesermarsch Brand von Gartenhaus greift auf Bauernhaus über Von dpa | 03.10.2023, 17:08 Uhr | Update vor 8 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Feuer in einem Gartenhaus im Landkreis Wesermarsch hat auf ein reetgedecktes Bauernhaus übergegriffen. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.