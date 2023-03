Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Oldenburg Brand in Wohnhaus in Wardenburg Von dpa | 27.03.2023, 07:59 Uhr

Ein Feuer hat in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) einen Carport und ein Wohnhaus stark beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannte in den frühen Morgenstunden zuerst die Garage. Das Feuer breitete sich dann auf den Dachstuhl aus und wuchs zum Vollbrand. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Zum Sachschaden sowie der Brandursache konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen.