Landkreis Rotenburg Brand in Werkstatt: Auto komplett zerstört Von dpa | 03.12.2022, 09:51 Uhr

In einer Werkstatt in Zeven (Landkreis Rotenburg) ist ein Auto komplett ausgebrannt. In der Nacht auf Samstag breitete sich das Feuer auch auf umliegende Gegenstände neben dem Auto aus und zerstörte die Glasscheiben der Werkstatt, teilte die Feuerwehr mit. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz und verhinderten ein Übergreifen auf das restliche Gebäude. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.